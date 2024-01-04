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У Києві погіршилася якість повітря: містянам радять обмежити перебування на вулиці

У Києві погіршилася якість повітря: містянам радять обмежити перебування на вулиці

Київ • УНН

 • 54320 перегляди

У Києві повідомляють про погану якість повітря через погодні умови, мешканцям радять не виходити на вулицю.

У зв'язку з погодними умовами у Києві фіксується тимчасове погіршення якості повітря. Про це заявили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.

Деталі 

У КМДА закликали киян обмежити перебування на вулиці.

Місцями фіксується підвищення концентрації зважених часток, а саме пилу. Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру

- пояснили в КМДА.

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

Згідно з даними КМДА, станом на 17:30 найгірша ситуація з якістю повітря у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах - там зафіксовано високий рівень забруднення повітря. 

У решті районів міста фіксують середній рівень забрудненості.

Доповнення 

У КМДА додають, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо

Ракетний обстріл 2 січня спричинив пожежі на площі понад 10 000 квадратних метрів у Києві. Саме через пожежі у Києві раніше фіксували тимчасове погіршення якості повітря.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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