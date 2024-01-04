У Києві погіршилася якість повітря: містянам радять обмежити перебування на вулиці
Київ • УНН
У Києві повідомляють про погану якість повітря через погодні умови, мешканцям радять не виходити на вулицю.
У зв'язку з погодними умовами у Києві фіксується тимчасове погіршення якості повітря. Про це заявили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
Деталі
У КМДА закликали киян обмежити перебування на вулиці.
Місцями фіксується підвищення концентрації зважених часток, а саме пилу. Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру
Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.
Згідно з даними КМДА, станом на 17:30 найгірша ситуація з якістю повітря у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах - там зафіксовано високий рівень забруднення повітря.
У решті районів міста фіксують середній рівень забрудненості.
Доповнення
У КМДА додають, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо
Ракетний обстріл 2 січня спричинив пожежі на площі понад 10 000 квадратних метрів у Києві. Саме через пожежі у Києві раніше фіксували тимчасове погіршення якості повітря.