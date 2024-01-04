В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам советуют ограничить пребывание на улице
Киев • УНН
В Киеве сообщают о плохом качестве воздуха из-за погодных условий, жителям советуют не выходить на улицу.
В связи с погодными условиями в Киеве фиксируется временное ухудшение качества воздуха. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
В КГГА призвали киевлян ограничить пребывание на улице.
Местами фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, а именно пыли. Вероятная причина - метеорологические условия, в частности очень низкая скорость ветра
В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.
Согласно данным КГГА, по состоянию на 17:30 худшая ситуация с качеством воздуха в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах - там зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.
В остальных районах города фиксируют средний уровень загрязненности.
Дополнение
В КГГА добавляют, что до улучшение ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Напомним,
Ракетный обстрел 2 января вызвал пожары на площади более 10 000 квадратных метров в Киеве. Именно из-за пожаров в Киеве ранее фиксировали временное ухудшение качества воздуха.
В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам советуют ограничить пребывание на улице
В Киеве сообщают о плохом качестве воздуха из-за погодных условий, жителям советуют не выходить на улицу.
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