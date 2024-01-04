В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам советуют ограничить пребывание на улице

В связи с погодными условиями в Киеве фиксируется временное ухудшение качества воздуха. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

В КГГА призвали киевлян ограничить пребывание на улице.

Местами фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, а именно пыли. Вероятная причина - метеорологические условия, в частности очень низкая скорость ветра - объяснили в КГГА.

В то же время превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.

Согласно данным КГГА, по состоянию на 17:30 худшая ситуация с качеством воздуха в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах - там зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.

В остальных районах города фиксируют средний уровень загрязненности.

Дополнение

В КГГА добавляют, что до улучшение ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним,

Ракетный обстрел 2 января вызвал пожары на площади более 10 000 квадратных метров в Киеве. Именно из-за пожаров в Киеве ранее фиксировали временное ухудшение качества воздуха.