У квітні інфляція сповільнилась до 2,1% - Нацбанк

“У квітні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,1% (з 2,3% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Утім, вона була меншою порівняно з траєкторією прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зростання цін стримувало здешевлення енергоносіїв - нафти і газу. Окрім того, інфляцію гальмувало зниження попиту на окремі товари і послуги, а також значна пропозиція овочів. Надавати окремі послуги було заборонено під час карантину, а тому ціни на них були недоступні для спостереження, тож залишилися на рівні попереднього місяця.

“Ці чинники переважили вплив на ціни з боку березневого послаблення гривні та збереження в першій половині квітня ажіотажного попиту на окремі товари, зумовленого поширенням пандемії коронавірусу та карантинними обмеженнями. Базова інфляція залишилася на рівні попереднього місяця – 3,1% р/р (рік до року - ред.)”, - повідомили у пресслужбі.

У НБУ зауважили, що інфляційний тиск залишається слабким через низькі ціни на енергоресурси та послаблення попиту. Водночас унаслідок відсутності пропозиції окремих видів товарів та послуг під час карантину, існує ймовірність, що після пом'якшення карантинних обмежень відбудеться корекція цін на такі товари та послуги.

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку, українська економіка впаде не більше, ніж на 5% у 2020 році, після чого зможе знову показувати темпи зростання до 4% у наступні роки.