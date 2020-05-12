В апреле инфляция замедлилась до 2,1% - Нацбанк

"В апреле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте). В месячном измерении цены выросли на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Впрочем, она была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2020 года", - говорится в сообщении.

Указано, что рост цен сдерживало удешевление энергоносителей - нефти и газа. Кроме того, инфляцию тормозило снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также значительное предложение овощей. Предоставлять отдельные услуги было запрещено во время карантина, а потому цены на них были недоступны для наблюдения, поэтому остались на уровне предыдущего месяца.

"Эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривны и сохранения в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары, обусловленного распространением пандемии коронавируса и карантинными ограничениями. Базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца - 3,1% г/г (год к году - ред.)", - сообщили в пресс-службе.

В НБУ отметили, что инфляционное давление остается слабым из-за низких цен на энергоресурсы и ослабление спроса. В то же время по причине отсутствия предложения отдельных видов товаров и услуг во время карантина, существует вероятность, что после смягчения карантина произойдет коррекция цен на такие товары и услуги.

Напомним, по прогнозам Национального банка, украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году, после чего сможет снова показывать темпы роста до 4% в последующие годы.