У квартирі футболіста російського "Локомотива" Кверквелія знайшли мертвого вболівальника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Московське управління Слідчого комітету повідомило про те, що в квартирі грузинського футболіста Соломона Кверквелія, що виступає за московський “Локомотив”, на вулиці Кутузова виявлено тіло громадянина Грузії, при цьому видимих ознак насильницької смерті на тілі немає, передає УНН.
Проводиться дослідча перевірка. Попередня причина смерті — передозування наркотиками. Труп був знайдений 17 червня. Інших деталей у столичному главку СК не розкрили.
“Я в цій квартирі не живу вже шість місяців, дав її — ні разу в ній не був за ці півроку. Загиблий — не мій друг. Це колишній футболіст, який відомий в Грузії. Той, кому я віддав квартиру, був його близьким товаришем ”, - сказав Кверквелія.
Гравець також зазначив, що був шокований новиною і на даний момент знаходиться в Грузії.
Довідка: Соломон Кверквелія в 2009-2010 роках грав у петербурзькому молодіжному “Зеніті”, а потім — у “Рубіні”. У “Локомотиві” футболіст грає з 2017 року, він підписав з клубом контракт до 2021 року. Також він є захисником грузинської збірної.
Нагадаємо, дубль Кейна приніс виграш англійцям у стартовому протистоянні на Мундіалі-2018.