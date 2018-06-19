В квартире футболиста российского "Локомотива" Кверквелии нашли мертвого болельщика

Проводится доследственная проверка. Предварительная причина смерти — передозировка наркотиками. Труп был найден 17 июня. Других деталей в столичном главке СК не раскрыли.

“Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, дал ее — ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, известный в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким другом”, — сказал Кверквелия.

Игрок также отметил, что был шокирован новостью и сейчас находится в Грузии.

Справка: Соломон Кверквелия в 2009-2010 годах играл в петербургском молодежном “Зените”, а затем — в “Рубине”. В “Локомотиве” футболист играет с 2017 года, он подписал с клубом контракт до 2021 года. Также он является защитником грузинской сборной.

Напомним, дубль Кейна принес выигрыш англичанам в стартовом противостоянии на мундиале-2018.