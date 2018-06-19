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В квартире футболиста российского "Локомотива" Кверквелии нашли мертвого болельщика

В квартире футболиста российского "Локомотива" Кверквелии нашли мертвого болельщика

Киев  •  УНН

 • 14044 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Московское управление Следственного комитета сообщил о том, что в квартире грузинского футболиста Соломона Кверквелии, выступающего за московский “Локомотив”, на улице Кутузова обнаружено тело гражданина Грузии, при этом видимых признаков насильственной смерти на теле нет, передает УНН.

Проводится доследственная проверка. Предварительная причина смерти — передозировка наркотиками. Труп был найден 17 июня. Других деталей в столичном главке СК не раскрыли.

“Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, дал ее — ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, известный в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким другом”, — сказал Кверквелия.

Игрок также отметил, что был шокирован новостью и сейчас находится в Грузии.

Справка: Соломон Кверквелия в 2009-2010 годах играл в петербургском молодежном “Зените”, а затем — в “Рубине”. В “Локомотиве” футболист играет с 2017 года, он подписал с клубом контракт до 2021 года. Также он является защитником грузинской сборной.

Напомним, дубль Кейна принес выигрыш англичанам в стартовом противостоянии на мундиале-2018.

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