У Криму гостра нестача медиків: окупаційна влада не може знайти лікарів - Крим.Реалії
Київ • УНН
За даними російської влади, в окупованому Криму не вистачає 1500 медичних працівників, що необхідно для належного обслуговування населення півострова.
У тимчасово окупованому Криму бракує кваліфікованих медиків. За підрахунками російської влади для обслуговування нинішнього населення півострова необхідно півтори тисячі медиків. Про це пише Крим. Реалії, передає УНН.
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За даними ставленика кремля Сергія Аксьонова, жителям Криму бракує 500 лікарів і приблизно тисячі осіб молодшого та середнього медперсоналу
Наша мета - надання кваліфікованої медичної допомоги за місцем проживання пацієнтів, щоб їм не потрібно було приїжджати в інше місто.
Аксьонов вважає, що головні лікарі мають "особисто тримати ситуацію на контролі": контактувати з організаціями з добору кадрів і навчальними закладами.
Раніше призначений росіянами глава Криму заявляв про зростання невдоволення серед кримчан рівнем охорони здоров'я. Активіст з Алушти Олександр Русаков у коментарі Крим.Реалії зазначав, що головна причина цього - "катастрофічно низькі зарплати медиків".
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За даними видання Крим. Реалії про гостру нестачу медичного персоналу в Криму заявляли ще 2021 року. Тоді аналітики зазначили, що укомплектованість за три роки істотно знизилася - з 86% у 2019 році до 80% у 2021 році.
Крім того, за даними журналістів, у Севастополі відзначають зниження доступності лікарської допомоги для місцевих жителів через перенаправлення зусиль лікарів на лікування російських військовослужбовців.