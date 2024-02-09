В Крыму острая нехватка медиков: оккупационные власти не могут найти врачей – Крым.Реалии

Во временно оккупированном Крыму нехватка квалифицированных медиков. По подсчетам российских властей для обслуживания нынешнего населения полуострова необходимо полторы тысячи медиков. Об этом пишет Крым. Реалии, передаёт УНН.

Детали

По данным ставленник кремля Сергея Аксенова жителям Крыма не хватает 500 врачей и около тысячи человек младшего и среднего медперсонала

Наша цель – предоставление квалифицированной медпомощи по месту жительства пациентов, чтобы им не нужно было приезжать в другой город. – заявил представитель российской власти в Крыму.

Аксенов считает, что главврачи должны "лично держать ситуацию на контроле": контактировать с организациями по подбору кадров и учебными заведениями.

Ранее назначенный россиянами глава Крыма заявлял о росте недовольства среди крымчан уровнем здравоохранения. Активист из Алушты Александр Русаков в комментарии Крым.Реалии отмечал, что главная причина этому – "катастрофически низкие зарплаты медиков".

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По данным издания Крым. Реалии об острой нехватке медицинского персонала в Крыму заявляли ещё в 2021 году. Тогда аналитики отметили, что укомплектованность за три года существенно снизилась – с 86% в 2019 году до 80% в 2021 году.

Кроме того, по данным журналистов, в Севастополе отмечают снижение доступности врачебной помощи для местных жителей из-за перенаправления усилий врачей на лечение российских военнослужащих.