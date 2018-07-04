У Кропивницькому жінку запідозрили в отруєнні безпритульних собак
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 липня. УНН. У Кропивницькому поліцейські з допомогою волонтерів та громадськості встановили особу жінки, яка може бути причетною до отруєння собак. Про це повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області, передає УНН.
Підозрювана – 46-річна безробітна та не судима мешканка обласного центру. Встановлено, що вона купувала лікарський препарат, який використовувала як отруту, в одній із аптек. Згодом додавала його до харчів, якими і підгодовувала безпритульних собак.
У рамках розслідування поліцейські перевірили аптечні заклади міста, де міг бути придбаний лікарський засіб, знайшли та опитали можливих свідків пригоди.
У результаті особу жінки, яка може бути причетною до отруєння собак, встановили. Обставини пригоди та мотиви злочину з’ясовують поліцейські.
Як повідомляв УНН, за вбивство собаки у Харкові чоловіка засудили до 3 років ув'язнення.