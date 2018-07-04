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В Кропивницком женщину заподозрили в отравлении бездомных собак

В Кропивницком женщину заподозрили в отравлении бездомных собак

Киев  •  УНН

 • 11944 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 июля. УНН. В Кропивницком полицейские с помощью волонтеров и общественности установили личность женщины, которая может быть причастна к отравлению собак. Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, передает УНН.

Подозреваемая - 46-летняя безработная и не судимая жительница областного центра. Установлено, что она покупала лекарственный препарат, который использовала как яд, в одной из аптек. Впоследствии добавляла его к пище, которой и подкармливала бездомных собак.

В рамках расследования полицейские проверили аптечные учреждения города, где мог быть приобретен препарат, нашли и опросили возможных свидетелей происшествия.

В результате личность женщины, которая может быть причастна к отравлению собак, установили. Обстоятельства происшествия и мотивы преступления выясняют полицейские.

Как сообщал УНН, за убийство собаки в Харькове мужчину приговорили к 3 годам заключения.

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