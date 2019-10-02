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У Кривому Розі затримали співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В кінці вересня підозрюваного затримали на кордоні Польщі та однієї з європейських країн. Він тривалий час переховувався за кордоном. В результаті міжнародної взаємодії по лінії Інтерполу фігуранта оголосили в міжнародний розшук. Крім того, поліція оголосила про підозру 25 учасникам цього угруповання. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Нацполіції.

У Кривому Розі затримали співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань міста

"На початку 2019-го року в Дніпропетровській області викрили багаторівневу злочинну організацію, яка протягом тривалого часу збувала метамфетамін та трамадол. Практично цілодобово містом курсували так звані "піші" та "автомобільні маршрути" зі збуту наркотиків, які охоплювали практично всі райони Кривого Рогу. Зловмисники налагодили власне виробництво психотропів, запровадили автентичну упаковку наркозасобів з маркування наркогрупи та цінником. Щодоби члени групи звітували перед так званим "бухгалтером" щодо кількості збутого товару та виручки", - сказано у повідомленні.

В ході лютневої спецоперації Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції спільно із сектором кримінальної поліції Кривого Рогу, слідством та прокуратурою Дніпропетровської області викрили лідера та понад 20 виконавців розгалуженої мережі наркоділків. Оперативники ліквідували дві потужні нарколабораторії, де виготовляли 5 різновидів наркотиків. Поліція вилучила понад тисячу доз метамфетаміну, більше дев’яти тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків, вилучили 800 тис. гривень у різних валютах та 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар.

Один із ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном, та був оголошений в міжнародний розшук. Відомо, що підозрюваний входив у трійку координаторів злочинної організації, відповідав за налагодження мережі збуту психотропів та "вербування" до лав наркоугруповання. В кінці вересня підозрюваний був затриманий в Польщі у тісній взаємодії з іноземними колегами. Нині вирішується питання про екстрадицію українця на батьківщину. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція вже завершила досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого провели більше 100 упізнань, майже 500 допитів та 200 слідчих експериментів, здійснили понад 90 криміналістичних експертиз, в тому числі 20 фоноскопій. Вперше задокументовано злочинну організацію Кривого Рогу, рівень наркооборудок якої лише за один місяць становив від п’яти до семи мільйонів гривень. 30 вересня справу наркоугруповання передали до суду.

Вісім учасників злочинної організації знаходяться під вартою, двоє під домашнім арештом. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів), а також ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України. За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадуємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, які контрабандою ввозили великі партії психотропних препаратів із однієї з країн Східної Азії.

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