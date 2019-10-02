У Кривому Розі затримали співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань міста

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В кінці вересня підозрюваного затримали на кордоні Польщі та однієї з європейських країн. Він тривалий час переховувався за кордоном. В результаті міжнародної взаємодії по лінії Інтерполу фігуранта оголосили в міжнародний розшук. Крім того, поліція оголосила про підозру 25 учасникам цього угруповання. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Нацполіції.