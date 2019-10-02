В Кривом Роге задержали соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок города

КИЕВ. второе октября. УНН. В конце сентября подозреваемого задержали на границе Польши и одной из европейских стран. Он долгое время скрывался за границей. В результате международного взаимодействия по линии Интерпола фигуранта объявили в международный розыск. Кроме того, полиция объявила о подозрении 25 участникам этой группировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции.