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В Кривом Роге задержали соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок города

Киев • УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. второе октября. УНН. В конце сентября подозреваемого задержали на границе Польши и одной из европейских стран. Он долгое время скрывался за границей. В результате международного взаимодействия по линии Интерпола фигуранта объявили в международный розыск. Кроме того, полиция объявила о подозрении 25 участникам этой группировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции.

В Кривом Роге задержали соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок города

"В начале 2019 года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол. Практически круглосуточно городом курсировали так называемые "пешие" и "автомобильные маршруты" по сбыту наркотиков, которые охватывали практически все районы Кривого Рога. злоумышленники наладили собственное производство психотропных, ввели аутентичную упаковку наркосредств по маркировке наркогруппы и ценником. Ежесуточно члены группы отчитывались перед так называемым "бухгалтером" по количеству сбыта товаров и выручки", - говорится в сообщении.

В ходе февральской спецоперации Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции совместно с сектором уголовного полиции Кривого Рога, следствием и прокуратурой Днепропетровской области разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали 5 разновидностей наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривен в разных валютах и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

Один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей, и был объявлен в международный розыск. Известно, что подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропных и "вербовки" в ряды наркогруппировки. В конце сентября подозреваемый был задержан в Польше в тесном взаимодействии с иностранными коллегами. Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинском на родину. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция уже завершила досудебное расследование этого уголовного производства, в ходе которого провели более 100 опознаний, около 500 допросов и 200 следственных экспериментов, совершили более 90 криминалистических экспертиз, в том числе 20 фоноскопий. Впервые задокументировано преступную организацию Кривого Рога, уровень наркооборудок которой только за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривен. 30 сентября дело наркогруппировки передали в суд.

Восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), а также ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28 ч. 3 ст. 313 Уголовного кодекса Украины. По инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напоминаем, в Хмельницком правоохранители задержали трех местных жителей, которые контрабандой ввозили большие партии психотропных препаратов с одной из стран Восточной Азии.

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