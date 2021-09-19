Отруїлись газами у каналізації: в ДСНС назвали причину смерті трьох комунальників у Кривому Розі

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"18 вересня близько 10 год. у м. Кривий Ріг по вул. Нікопольське шосе, 217 у каналізаційному відстійнику фільтрувальної станції внаслідок отруєння парами газів загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що о 12 год. 15 хв. надзвичайниками тіла загиблих піднято на поверхню.

Нагадаємо

Напередодні у Сумській області масово захворіли 26 учнів та 5 вчителів Попівської загальної середньої школи. Всі вони звернулися до медиків зі скаргами на нудоту, блювання.