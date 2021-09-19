Отравились газами в канализации: в ГСЧС назвали причину смерти трех коммунальщиков в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате отравления парами газов погибли 3 человека. Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины, передает УНН.
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“18 сентября около 10 часов. в г. Кривой Рог по ул. Никопольское шоссе, 217 в канализационном отстойнике фильтровальной станции в результате отравления парами газов погибли 3 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в 12 час. 15 мин. чрезвычайниками тела погибших были подняты на поверхность.
Напомним
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