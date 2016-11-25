У Кривому Розі невідомі погрожували підірвати дитячий заклад
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Кривому Розі сьогодні невідомі особи повідомили, що приміщення дитячої студії “Знайка” заміноване. Про це кореспонденту УНН-Центр розповіла речниця управління ДСНС в Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.
На електронну пошту дитячої студії надійшов анонімний лист з повідомленням, що приміщення заміноване. Працівники закладу звернулися за допомогою до поліції.
Правоохоронці, що прибули на виклик близько полудня, одразу евакуювали дітей, а поруч чергували рятувальники, аби запобігти надзвичайним ситуаціям.
Щойно від поліції надійшла інформація про те, що виклик виявився хибним, жодних вибухонебезпечних предметів на місці події виявлено не було.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік підірвався на невідомому предметі.