В Кривом Роге неизвестные угрожали взорвать детское заведение
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Кривом Роге сегодня неизвестные сообщили, что помещение детской студии "Знайка" заминировано. Об этом корреспонденту УНН-Центр рассказала пресс-секретарь управления ГосЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
На электронную почту детской студии поступило анонимное письмо с сообщением, что помещение заминировано. Работники заведения обратились за помощью в полицию.
Правоохранители, прибывшие на вызов около полудня, сразу эвакуировали детей, а рядом дежурили спасатели, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.
Только что от полиции поступила информация о том, что вызов оказался ложным, никаких взрывоопасных предметов на месте происшествия обнаружено не было.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина подорвался на неизвестном предмете.