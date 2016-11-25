В Кривом Роге неизвестные угрожали взорвать детское заведение

На электронную почту детской студии поступило анонимное письмо с сообщением, что помещение заминировано. Работники заведения обратились за помощью в полицию.

Правоохранители, прибывшие на вызов около полудня, сразу эвакуировали детей, а рядом дежурили спасатели, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.

Только что от полиции поступила информация о том, что вызов оказался ложным, никаких взрывоопасных предметов на месте происшествия обнаружено не было.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина подорвался на неизвестном предмете.