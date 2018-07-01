У Кривому Розі напали на організатора Маршу Рівності

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Група невідомих скоїла напад та побила голову організаційного комітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка у Кривому Розі. Про це повідомили у прес-службі громадської організації "Гей-альянс Україна", передає УНН.

"Увечері, близько 18:30, біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету, було скоєно напад на голову організаційного комітету фестивалю КривбасПрайд, в рамках якого планується проведення Маршу Рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти", – зазначили в організації.

Зазначено, що близько 10 молодиків побили Золотченка, коли він разом із друзями повертався додому.

"Свідки побиття одразу ж зателефонували в поліцію і повідомили про злочин. Однак вже через декілька хвилин вони отримали дзвінок від чоловіка, який представився співробітником райвідділку, і повідомив, що ніхто виїжджати на місце злочину не збирається, і опитувати свідків будуть лише безпосередньо в райвідділку", – йдеться в повідомленні.

Наразі постраждалий у лікарні.

Нагадаємо, організатора першотравневої демонстрації в Миколаєві облили зеленкою

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