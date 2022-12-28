У Криму заарештували мешканців села, які слухали українські пісні

Деталі

За даними суду, троє молодих людей увечері біля місцевого магазину слухали українські пісні та голосно підспівували. Обвинувачені визнали провину. Їм призначили адміністративний арешт на 11, 12 та 13 діб, а також штрафи у розмірі від 30 до 35 тисяч рублів.

За інформацією "Медіазони", одним із заарештованих може бути кримчанин Валентин Комісаренко, якого раніше вже штрафували на 45 тисяч рублів за аналогічне правопорушення. 11 грудня він голосно увімкнув у себе в машині українську пісню "Червона калина".

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли прослуховування української музики прирівнюється російською владою до виправдання нацизму. Наприклад, у вересні в Криму суд заарештував на 13 діб, а також оштрафував на 100 тисяч рублів, викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова. Він увімкнув у стінах навчального закладу українську пісню "Байрактар".

Додамо

Російський суд оштрафував "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву на 40 тисяч рублів за виконання пісні "Червона калина" на окупованому півострові. Подруга Валєєва отримала 10 діб арешту.