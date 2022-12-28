В Крыму арестовали жителей села, слушавших украинские песни

Детали

По данным суда, трое молодых людей вечером у местного магазина слушали украинские песни и громко подпевали. Обвиняемые признали вину. Им назначили административный арест на 11, 12 и 13 суток, а также штрафы в размере от 30 до 35 тысяч рублей.

По информации "Медиазоны", одним из арестованных может быть крымчанин Валентин Комиссаренко, которого ранее уже штрафовали на 45 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. 11 декабря он громко включил у себя в машине украинскую песню "Червона калина".

Издание отмечает, что это не первый случай, когда прослушивание украинской музыки приравнивается российскими властями к оправданию нацизма. Например, в сентябре в Крыму суд арестовал на 13 суток, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей, преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозёрова. Он включил в стенах учебного заведения украинскую песню "Байрактар".

Добавим

Российский суд оштрафовал "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву на 40 тысяч рублей за исполнение песни "Червона калина" на оккупированном полуострове. Подруга Валеевой получила 10 суток ареста.