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У Криму почалась нова хвиля блокувань українського радіо окупантами — правозахисники

Київ • УНН

 • 16980 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Кримська правозахисна група провела моніторинг мовлення станцій FM-діапазону на півночі півострова Крим і з’ясувала, що порівняно з попереднім моніторингом, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кримської правозахисної групи.

У Криму почалась нова хвиля блокувань українського радіо окупантами — правозахисники

“Нова хвиля блокування українського FM-мовлення на півночі Криму окупаційною владою... Кримська правозахисна група в грудні 2020 року здійснила новий моніторинг мовлення станцій FM-діапазону на півночі півострова. Порівняно з попереднім моніторингом, що відбувся у вересні, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. В грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів. У вересні цього року українське мовлення було доступно в 12 населених пунктах з того самого переліку. Зокрема, вже не чутно доступний раніше сигнал українських радіостанцій в Армянську, Красноармійському, Завіті Ленінському, Солоному озері, Ермаковому, Лобановому, Мартинівці”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також неможливо почути українські радіостанції в населених пунктах Вишнівка, Овочеве, Зелена Нива, Красноперекопськ, Ішунь.

“У всіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції. У Зарічному, Джанкої, Придорожньому, Воїнці можна послухати лише одну українську радіостанцію. У Новоолександрівці та Істочному — по 2 радіостанції, а в Передмістному — 6 українських FM-радіостанцій. Поблизу КПВВ „Чонгар“, на окупованій території півострова, можна послухати програми 4 українських FM-радіо, й 2 українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ „Чаплинка“. Водночас у 13 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій — української та російської. Через такі перешкоди прослуховування передач на цих частотах унеможливлюється. Це свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що різке погіршення ситуації з поширенням українського радіосигналу в цьому районі може засвідчувати, що нова конструкція стала застосовуватися, зокрема, й для блокування українського мовлення на півострові.

Зокрема, на час проведення моніторингу мовлення українських FM з Чаплинки, у північному Криму, блокували такі російські радіостанції:

— частоту радіо “Культура” 95,3 — радіо “Крым”;
— частоту “Перець FM” 96,4 — радіо “Море”;
— частоту радіо “Мейдан” 102,3 — “Спутник”;
— частоту радіо “Хаят” 103,5 — “Маяк”.
— частоту радіо “Промінь” 106,4 — “Ватан Седасы”.

Мовлення українських FM з Чонгару, в північному Криму, заступають такі російські радіостанції:

— частоту “Українського радіо” 100,7 — радіо “Спутник”;
— частоту радіо “Промінь” 102,6 — “Вести”;
— частоту “Армія FM” 103 — радіо “Крым”;
— частоту “Радіо НВ” 104,1 — радіо “Море”;
— частоту “Крим.Реалії” 105,9 — “Вести”;
— частоту радіо “Херсон FM” 107,8 — “Ватан Седасы”.

“Ці дії окупаційної влади має бути негайно припинено, а мовлення українських радіостанцій у Криму відновлено. Україні варто обійняти більш активну позицію у сфері пошуку міжнародно-правових механізмів з метою притягнення Росії до відповідальності за такі дії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в окупованому Криму цілеспрямовано блокують українське радіомовлення.

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