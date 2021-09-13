У Кремлі сказали, що хотіли б "повернути скіфське золото", але дане питання "не у їхній компетенції"

Цитата

“В основному це, напевно, юристи стежать, які працюють з нашим міністерством культури. Питання дуже складне. Але ми, звичайно, хотіли б бачити повернення додому цих експонатів”, — сказав представник Кремля, уточнивши, що це не те питання," яке знаходиться, що називається, під контролем у адміністрації президента“.

Контекст

Скіфське золото — колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”, що проходила з лютого по серпень 2014 року у Музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму в березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили кримські музеї, що перейшли під контроль окупантів і Україна. У зв’язку з цим Університет Амстердама, який курирує роботу Музею Аллард Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.

Напередодні суд Амстердама переніс дату винесення рішення по справі про “скіфському золоту”.

Україна очікувала рішення Апеляційного суду Амстердама щодо справи “скіфського золота” 14 вересня 2021 року.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення про необхідність повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд зазначив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019-го почав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення Україні “скіфського золота”. У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення по “скіфському золоту”.

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного із суддів у справі про “скіфському золоті”. Як повідомили тоді в МЗС, відведення сталося через сумніви в неупередженості судді.

22 квітня Апеляційний суд Амстердама відновив слухання у справі про “скіфському золоту”, призначивши нового суддю для розгляду справи.