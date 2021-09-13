В Кремле сказали, что хотели бы "вернуть скифское золото", но этот вопрос "не в их компетенции"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Вопрос якобы “возвращения в Россию” скифского золота не находится в компетенции Кремля, хотя возвращение этих экспонатов “было бы желательным”. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
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“В основном это, наверное, юристы следят, которые работают с нашим министерством культуры. Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов”, — сказал представитель Кремля, уточнив, что это не тот вопрос, “который находится, что называется, под контролем в администрации президента”.
Контекст
Скифское золото — коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи, перешедшие под контроль оккупантов и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.
Накануне суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о “скифском золоте”.
Украина ожидала решения Апелляционного суда Амстердама относительно дела “скифского золота” 14 сентября 2021 года.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.
Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.
Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019-го начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении Украине “скифского золота”. В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по “скифскому золоту”.
В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о “скифском золоте”. Как сообщили тогда в МИД, отвод произошел из-за сомнения в беспристрастности судьи.
22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о “скифском золоте”, назначив нового судью для рассмотрения дела.