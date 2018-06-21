У Кремлі розповіли про зміст телефонної розмови Путіна і Порошенко

Згідно з повідомленням, Путін підтвердив безальтернативність мінським угодами і наголосив на важливості підвищення ефективності переговорних зусиль в рамках мінської Контактної групи і "нормандської четвірки".



"Лідери обмінялися думками з питань реалізації ініціативи установи місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - йдеться в повідомленні.



Також президенти обговорили обмін ув'язненими і відвідування їх уповноваженими з прав людини обох країн.



Нагадаємо, Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав його звільнити українських заручників і підкреслив важливість допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова.



