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В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Порошенко

В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно сообщению, Путин подтвердил безальтернативность минским соглашениям и отметил важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четвёрки".

"Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили обмен заключенными и посещения их уполномоченными по правам человека обеих стран.

Напомним, Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову.

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