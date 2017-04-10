У Кремлі прокоментували зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За підсумками переговорів помічників глав держав "нормандської четвірки", що пройшла у Мінську 6 квітня, можна констатувати незначне просування в роботі над початковими положеннями "дорожньої карти". Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Зустріч пройшла, певна робота була зроблена, але абсолютно незначне просування можна констатувати в плані роботи над початковими положеннями "дорожньої карти". Але не більше", - сказав він.
Однак, з його слів, динаміка роботи по врегулюванню конфлікту в Донбасі в "нормандському форматі" не викликає оптимізму.
"В цілому, динаміка роботи як і раніше не може викликати оптимізму, і ми схильні пояснювати цю мінімальну динаміку просування небажанням або неготовністю української сторони виконувати свою частину зобов'язань", - додав Д.Пєсков.
Нагадаємо, 6 квітня в Мінську відбулася зустріч помічників глав держав “нормандської четвірки”.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі в Мінську у нормандському форматі на рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, українська, німецька та французька сторони засудили порушення бойовиками, яких підтримує РФ, режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня 2017 року.