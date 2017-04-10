В Кремле прокомментировали встречу помощников лидеров стран "нормандской четверки"

"Встреча прошла, определенная работа была сделана, но совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над исходными положениями" дорожной карты ". Но не больше", - сказал он.

Однако, по его словам, динамика работы по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" не вызывает оптимизма.

"В целом, динамика работы по-прежнему не может вызвать оптимизма, и мы склонны объяснять эту минимальную динамику продвижения нежеланием или неготовностью украинской стороны выполнять свою часть обязательств", - добавил Д.Песков.

Напомним, 6 апреля в Минске состоялась встреча помощников глав государств "нормандской четверки".

Как сообщал УНН, во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, украинский, немецкий и французский стороны осудили нарушения боевиками, которых поддерживает РФ, режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017.