В Кремле прокомментировали встречу помощников лидеров стран "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По итогам переговоров помощников глав государств "нормандской четверки", которая прошла в Минске 6 апреля, можно констатировать незначительное продвижение в работе над начальными положениями "дорожной карты". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Встреча прошла, определенная работа была сделана, но совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над исходными положениями" дорожной карты ". Но не больше", - сказал он.
Однако, по его словам, динамика работы по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" не вызывает оптимизма.
"В целом, динамика работы по-прежнему не может вызвать оптимизма, и мы склонны объяснять эту минимальную динамику продвижения нежеланием или неготовностью украинской стороны выполнять свою часть обязательств", - добавил Д.Песков.
Напомним, 6 апреля в Минске состоялась встреча помощников глав государств "нормандской четверки".
Как сообщал УНН, во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, украинский, немецкий и французский стороны осудили нарушения боевиками, которых поддерживает РФ, режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017.