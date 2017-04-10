В Кремле прокомментировали встречу помощников лидеров стран "нормандской четверки"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79787 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170039 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122077 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115359 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106223 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле прокомментировали встречу помощников лидеров стран "нормандской четверки"

В Кремле прокомментировали встречу помощников лидеров стран "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. По итогам переговоров помощников глав государств "нормандской четверки", которая прошла в Минске 6 апреля, можно констатировать незначительное продвижение в работе над начальными положениями "дорожной карты". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Встреча прошла, определенная работа была сделана, но совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над исходными положениями" дорожной карты ". Но не больше", - сказал он.

Однако, по его словам, динамика работы по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" не вызывает оптимизма.

"В целом, динамика работы по-прежнему не может вызвать оптимизма, и мы склонны объяснять эту минимальную динамику продвижения нежеланием или неготовностью украинской стороны выполнять свою часть обязательств", - добавил Д.Песков.

Напомним, 6 апреля в Минске состоялась встреча помощников глав государств "нормандской четверки".

Как сообщал УНН, во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, украинский, немецкий и французский стороны осудили нарушения боевиками, которых поддерживает РФ, режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017.

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