У Кремлі почалась зустріч В.Путіна та держсекретаря США Р.Тіллерсона

“Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі держсекретаря США Р.Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії С.Лаврова”, — повідомив Д.Пєсков.

Нагадаємо, що сьогодні голови зовнішньополітичних відомств Росії і США С.Лавров і Р.Тіллерсон почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Р.Тіллерсон перед зустріччю з міністром закордонних справ РФ С.Лавровим розповів, що будуть обговорюватися питання, на які країни мають різні погляди для того, щоб звузити це коло питань.