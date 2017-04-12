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У Кремлі почалась зустріч В.Путіна та держсекретаря США Р.Тіллерсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін проводить в Кремлі зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

“Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі держсекретаря США Р.Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії С.Лаврова”, — повідомив Д.Пєсков.

Нагадаємо, що сьогодні голови зовнішньополітичних відомств Росії і США С.Лавров і Р.Тіллерсон почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Р.Тіллерсон перед зустріччю з міністром закордонних справ РФ С.Лавровим розповів, що будуть обговорюватися питання, на які країни мають різні погляди для того, щоб звузити це коло питань.

Українські Національні Новини

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