В Кремле началась встреча В.Путина и госсекретаря США Р.Тиллерсона

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Р.Тиллерсона и министра иностранных дел России С.Лаврова", - сообщил Д.Песков.

Напомним, что сегодня главы внешнеполитических ведомств России и США С.Лавров и Р.Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Р.Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел РФ С.Лавровым рассказал, что будут обсуждаться вопросы, на которые страны имеют разные взгляды для того, чтобы сузить этот круг вопросов.