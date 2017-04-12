В Кремле началась встреча В.Путина и госсекретаря США Р.Тиллерсона

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79787 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170039 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122077 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115359 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106223 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160553 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле началась встреча В.Путина и госсекретаря США Р.Тиллерсона

В Кремле началась встреча В.Путина и госсекретаря США Р.Тиллерсона

Киев  •  УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Р.Тиллерсона и министра иностранных дел России С.Лаврова", - сообщил Д.Песков.

Напомним, что сегодня главы внешнеполитических ведомств России и США С.Лавров и Р.Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Р.Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел РФ С.Лавровым рассказал, что будут обсуждаться вопросы, на которые страны имеют разные взгляды для того, чтобы сузить этот круг вопросов.

Украинские Национальные Новости

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