В Кремле началась встреча В.Путина и госсекретаря США Р.Тиллерсона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле госсекретаря США Р.Тиллерсона и министра иностранных дел России С.Лаврова", - сообщил Д.Песков.
Напомним, что сегодня главы внешнеполитических ведомств России и США С.Лавров и Р.Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Р.Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел РФ С.Лавровым рассказал, что будут обсуждаться вопросы, на которые страны имеют разные взгляды для того, чтобы сузить этот круг вопросов.