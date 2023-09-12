У кремлі підтвердили, що Кім Чен Ин уже в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії у вівторок, щоб зустрітися з президентом володимиром путіним. Приїзд голови Північної Кореї підтвердив речник кремля дмитро пєсков, пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.
Цитата
“пєсков підтвердив, що Кім Чен Ин уже в росії”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії у вівторок, щоб зустрітися з президентом володимиром путіним.
Майбутня зустріч викликала занепокоєння у союзників України через потенційну угоду щодо передачі зброї росії для війни в Україні.
В США заявили, що уважно стежать за результатами зустрічі російського президента Володимира Путіна з його північнокорейським колегою Кім Чен Ином, та готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.