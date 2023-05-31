У кремлі підтвердили плани зустрічі путіна з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков підтвердив плани двосторонньої зустрічі володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Як пишуть росЗМІ, кремль зазначив, що місце та час зустрічі ще треба буде узгодити.
Цитата
"Де вона (зустріч - ред.) буде і коли точно, належить узгодити", - вказав пєсков.
Доповнення
Турецьке видання Hürriyet повідомило, що Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін можуть відвідати Туреччину.
"Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після путіна Президент України Зеленський приїде до Туреччини", - розповіла кореспондент Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на свої джерела.
За її словами, Президент України відвідає Анкару після інавгурації турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Під час цих візитів, які путін і Зеленський проведуть один за одним, обговорюватимуться хід війни та зернова угода, зазначає видання.