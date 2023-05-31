В кремле подтвердили планы встречи путина с Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков подтвердил планы двусторонней встречи владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как пишут росСМИ, кремль отметил, что место и время встречи еще предстоит согласовать.
Цитата
"Где она (встреча - ред.) будет и когда точно, предстоит согласовать", - указал песков.
Дополнение
Турецкое издание Hürriyet сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин могут посетить Турцию.
"путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После путина Президент Украины Зеленский приедет в Турцию", - рассказала корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на свои источники.
По ее словам, Президент Украины посетит Анкару после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время этих визитов, которые путин и Зеленский проведут друг за другом, будут обсуждаться ход войны и зерновая сделка, отмечает издание.