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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101828 просмотра

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13 марта, 13:47 • 105918 просмотра

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13 марта, 13:40 • 106257 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100884 просмотра

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13 марта, 10:29 • 92355 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В кремле подтвердили планы встречи путина с Эрдоганом

В кремле подтвердили планы встречи путина с Эрдоганом

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков подтвердил планы двусторонней встречи владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как пишут росСМИ, кремль отметил, что место и время встречи еще предстоит согласовать.

Цитата

"Где она (встреча - ред.) будет и когда точно, предстоит согласовать", - указал песков.

Дополнение

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин могут посетить Турцию.

"путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После путина Президент Украины Зеленский приедет в Турцию", - рассказала корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на свои источники.

По ее словам, Президент Украины посетит Анкару после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время этих визитов, которые путин и Зеленский проведут друг за другом, будут обсуждаться ход войны и зерновая сделка, отмечает издание.

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