У Краматорську затримали чоловіка, який передавав ворогові дані про ЗСУ

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.

Нагадаємо

В Одесі затримали інформатора окупантів, який "зливав" дані про блок-пости та ЗСУ.