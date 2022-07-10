У Краматорську затримали чоловіка, який передавав ворогові дані про ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Мешканця Краматорська підозрюють у передачі російським окупантам даних про місця дислокації та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.
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