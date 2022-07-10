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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Краматорську затримали чоловіка, який передавав ворогові дані про ЗСУ

У Краматорську затримали чоловіка, який передавав ворогові дані про ЗСУ

Київ • УНН

 • 106216 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Мешканця Краматорська підозрюють у передачі російським окупантам даних про місця дислокації та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.

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Українські Національні Новини

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