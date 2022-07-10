В Краматорске задержан мужчина, который передавал врагу данные об ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Жителя Краматорска подозревают в передаче российским оккупантам данных о местах дислокации и перемещения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в отдельных районах Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Цитата
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителю г. Краматорска сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, за возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, с мая по июль 2022 года гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины в отдельных районах Донецкой области.
Напомним
В Одессе задержали информатора оккупантов, который "сливал" данные о блок-постах и ВСУ.