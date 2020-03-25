У Коростишеві оголосили про підозру організатору розкрадання піску на понад 50 млн гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині оголосили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю через незаконний видобуток піску, що завдало збитків державі у розмірі 51,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"25 березня слідчі Коростишівського відділу поліції ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ у Житомирської області за процесуального керівництва місцевої прокуратури оголосили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у низці кримінальних діянь, пов’язаних з незаконним видобутком піску", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що директор підприємства, 49-річний житель Чернігівської області, організував на земельній ділянці лісогосподарського призначення, яке перебуває у користуванні ДП "Коростишівський лісгосп АПК" Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс" Житомирської обласної ради, видобуток піску без дозвільних документів.

У результаті такої протиправної діяльності упродовж 2016-2019 років за приблизними підрахунками обсяг виробництва склав близько 100 тис. куб. м. За оцінками експертів, державі завдано шкоди на суму 51,7 млн грн.

Як повідомляють у поліції, керівникові ТОВ оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель), ч.1 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр), ст. 254 (Безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають відповідальність від штрафу до 2-річного позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині директора держпідприємства підозрюють у заподіянні державі шкоди на суму понад 13,6 млн грн через незаконний видобуток корисної копалини (піску) без дозвільних документів.

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