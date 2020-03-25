У Коростишеві оголосили про підозру організатору розкрадання піску на понад 50 млн гривень

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Житомирщині оголосили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю через незаконний видобуток піску, що завдало збитків державі у розмірі 51,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації поліції Житомирської області.