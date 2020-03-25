В Коростышеве объявили о подозрении организатору хищения песка на более чем 50 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Житомирской области объявили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью за незаконную добычу песка, что нанесло ущерб государству в размере 51,7 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"25 марта следователи Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирской области совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области за процессуального руководства местной прокуратуры объявили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью в ряде уголовных деяний, связанных с незаконной добычей песка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что директор предприятия, 49-летний житель Черниговской области, организовал на земельном участке лесного фонда, находящегося в пользовании ГП "Коростышевский лесхоз АПК" Житомирского областного коммунального агросесхозпредприятия "Житомироблагролес" Житомирского областного совета, добычу песка без разрешительных документов.
В результате такой противоправной деятельности на протяжении 2016-2019 годов по приблизительным подсчетам объем производства составил около 100 тыс. куб. м. По оценкам экспертов, государству нанесен ущерб на сумму 51,7 грн.
Как сообщают в полиции, руководителю ООО объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель), ч.1 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр), ст. 254 (Бесхозяйственное использования земель) Уголовного кодекса Украины.
Санкции статей предусматривают ответственность от штрафа до 2-летнего лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области директора госпредприятия подозревают в причинении государству ущерба на сумму более 13,6 млн грн за незаконную добычу полезных ископаемых (песка) без разрешительных документов.