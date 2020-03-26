У компанії “Антонов” заявили про технічну модернізацію українського літака-гіганта Ан-225
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Найбільший транспортний літак у світі — Ан-225 “Мрія” — модернізував систему керування та виконує випробувальні польоти поблизу аеродрому свого базування в Гостомелі під Києвом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter-акаунт компанії "Антонов“.
“Ан-225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва”, — йдеться у повідомленні.
Крім своїх розмірів, Літак Ан-225 “Мрія” в повному споряджені має масу у 640 тонн та є найважчим літаком у світі.
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Нагадаємо, український літак-гігант “Мрія” поставив 240 авіарекордів.
#Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва pic.twitter.com/zZeAh4yxn9— Antonov Company (@AntonovCompany) March 25, 2020