В компании "Антонов" заявили о технической модернизации украинского самолета-гиганта Ан-225

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84584 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100246 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101700 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109730 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98499 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104468 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106426 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131386 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130407 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В компании "Антонов" заявили о технической модернизации украинского самолета-гиганта Ан-225

В компании "Антонов" заявили о технической модернизации украинского самолета-гиганта Ан-225

Киев  •  УНН

 • 21255 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Крупнейший транспортный самолет в мире - Ан-225 "Мрия" - модернизировал систему управления и выполняет испытательные полеты вблизи аэродрома своего базирования в Гостомеле под Киевом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт компании "Антонов".

“Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства”, — говорится в сообщении.

Кроме своих размеров, Самолет Ан-225 “Мрия” в полном снаряженные имеет массу в 640 тонн и является самым тяжелым самолетом в мире.

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Напомним, украинский самолет-гигант “Мрия” поставил 240 авиарекордов.

# Ан225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства pic.twitter.com/zZeAh4yxn9

— Antonov Company (@AntonovCompany) March 25, 2020

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