В компании "Антонов" заявили о технической модернизации украинского самолета-гиганта Ан-225
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Крупнейший транспортный самолет в мире - Ан-225 "Мрия" - модернизировал систему управления и выполняет испытательные полеты вблизи аэродрома своего базирования в Гостомеле под Киевом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт компании "Антонов".
“Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства”, — говорится в сообщении.
Кроме своих размеров, Самолет Ан-225 “Мрия” в полном снаряженные имеет массу в 640 тонн и является самым тяжелым самолетом в мире.
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Напомним, украинский самолет-гигант “Мрия” поставил 240 авиарекордов.
# Ан225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства pic.twitter.com/zZeAh4yxn9— Antonov Company (@AntonovCompany) March 25, 2020