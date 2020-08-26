У колонії один довічник порізав іншого ножицями: прокуратура провела перевірку

"07.08.2020 у Державній установі “Ладижинська виправна колонія № 39” стався інцидент. Між двома засудженими до довічного позбавлення волі виник конфлікт, в ході якого один засуджений з використанням наявних у нього ножиць наніс іншому засудженому тяжкі тілесні ушкодження“, — повідомили у прокуратурі.

Відомості про кримінальне правопорушення тоді ж слідчими були внесені до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

“Бершадською місцевою прокуратурою проведено перевірку щодо законності потрапляння у приміщення камерного типу, де утримуються засуджені до довічного позбавлення волі, колючо-ріжучих та інших заборонених предметів. В діяльності окремих службових осіб виявлено порушення режимних вимог щодо утримання осіб засуджених до довічного позбавлення волі, що призвело до настання вказаних наслідків. З метою упередження подібних випадків на майбутнє та притягнення винних осіб до відповідальності внесено документ прокурорського реагування”, — зазначили в прокуратурі.

Також зазначається, що було змінено правову кваліфікацію у кримінальному провадженні з умисного тяжкого тілесного ушкодження на замах на вбивство.

“Крім того, прокуратурою області за наслідками перевірки викрито факт жорстокого поводження із особою при її затриманні працівниками патрульної поліції. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР та розпочато досудове розслідування”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькій виправній колонії № 6 внаслідок отриманих опіків на виробництві помер засуджений.



