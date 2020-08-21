У Кропивницькій виправній колонії засуджений помер внаслідок отриманих опіків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Кропивницькій виправній колонії № 6 внаслідок отриманих опіків на виробництві помер засуджений. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"Встановлено, що 12 серпня 2020 року о 18:35 до медичної частини філії ДУ "ЦОЗ ДКВС України в Кіровоградській області" звернувся засуджений Д., який відряджений в другу зміну на виробництво паливних брикетів. Він поскаржився на опіки лівого та правого передпліччя рук і лівої та правої гомілок ніг. Зі слів засудженого, травму він отримав з власної необережності", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що працівниками ДУ "Кропивницька виправна колонія (№ 6)" за зверненням працівників медичної частини №6 Філії ДУ "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в Кіровоградській області того ж дня приблизно о 19:00 годині здійснено виклик швидкої медичної допомоги за телефоном "103".
За рішенням диспетчера та чергового старшого лікаря зміни КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради" постраждалому відмовлено у виїзді карети швидкої медичної допомоги та наданні невідкладної екстреної допомоги.
Також про подію було негайно повідомлено чергову частину Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області та Кіровоградську місцеву прокуратуру.
За вказаним фактом Кропивницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 12 серпня 2020 року внесені відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 271 КК України (Порушення вимог законодавства про охорону праці).
Окрім того, засудженого було доставлено до КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" власним транспортом співробітників виправної колонії.
Зазначається, що 14 серпня 2020 року в КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" проведено необхідне оперативне лікування хворого, який надалі перебував в палаті інтенсивної терапії опікового відділення у тяжкому стані.
"За повідомленням медичної частини філії ДУ "ЦОЗ ДКВС України в Кіровоградській області", внаслідок отриманих опіків засуджений 21 серпня 2020 року близько 4 ранку помер в КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Волині у виправній колонії зафіксовано спалах COVID-19.