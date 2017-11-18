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У КНДР виключили можливість проведення переговорів із США щодо ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Північна Корея не буде вести переговори зі Сполученими Штатами до тих пір, поки продовжуються спільні військові навчання США та Південної Кореї. Про це заявив посол КНДР при Організації Об'єднаних Націй Хан Та Сонг, передає УНН з посиланням на Reuters.

Під час інтерв’ю Reuters Хань Та Сонг заявив, що Північна Корея виключає переговори з Вашингтоном, доки будуть продовжуватися спільні військові навчання Південної Кореї та США.

“Поки існує постійна ворожа політика проти моєї країни в США і поки продовжуються військові навчання на нашому кордоні, переговорів не буде”, — заявив він.

За його словами, Північна Корея не може розглядати питання про відмову від своєї ядерної програми.

“Це стримуючий фактор — ядерний стримуючий інструмент для боротьби з ядерною загрозою з боку Америки”, — зазначив він.

Також він додав, що КНДР “буде продовжувати нарощувати спроможність до самозахисту, основою якої є ядерні сили”.

Як повідомляв УНН, у США вперше за 40 років розглянуть ймовірність запуску ядерної зброї.

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