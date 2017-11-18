В КНДР исключили возможность проведения переговоров с США о ядерном оружии

Во время интервью Reuters Хань Та Сонг заявил, что Северная Корея исключает переговоры с Вашингтоном, пока будут продолжаться совместные военные учения Южной Кореи и США.

“Пока существует постоянная враждебная политика против моей страны в США и пока продолжаются военные учения на нашей границе, переговоров не будет”, — заявил он.

По его словам, Северная Корея не может рассматривать вопрос об отказе от своей ядерной программы.

“Это сдерживающий фактор — ядерный сдерживающий инструмент для борьбы с ядерной угрозой со стороны Америки”, — отметил он.

Также он добавил, что КНДР “будет продолжать наращивать способность к самозащите, основой которой являются ядерные силы”.

Как сообщал УНН, в США впервые за 40 лет рассмотрят возможность запуска ядерного оружия.