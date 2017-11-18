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В КНДР исключили возможность проведения переговоров с США о ядерном оружии

В КНДР исключили возможность проведения переговоров с США о ядерном оружии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Северная Корея не будет вести переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока продолжаются совместные военные учения США и Южной Кореи. Об этом заявил посол КНДР при ООН Хан Та Сонг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во время интервью Reuters Хань Та Сонг заявил, что Северная Корея исключает переговоры с Вашингтоном, пока будут продолжаться совместные военные учения Южной Кореи и США.

“Пока существует постоянная враждебная политика против моей страны в США и пока продолжаются военные учения на нашей границе, переговоров не будет”, — заявил он.

По его словам, Северная Корея не может рассматривать вопрос об отказе от своей ядерной программы.

“Это сдерживающий фактор — ядерный сдерживающий инструмент для борьбы с ядерной угрозой со стороны Америки”, — отметил он.

Также он добавил, что КНДР “будет продолжать наращивать способность к самозащите, основой которой являются ядерные силы”.

Как сообщал УНН, в США впервые за 40 лет рассмотрят возможность запуска ядерного оружия.

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