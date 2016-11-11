У КМДА вітають залучення батьківських комітетів до контролю шкільного харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Київська міська державна адміністрація вже співпрацює з батьківськими комітетами і готова вітати нові ініціативи батьків щодо контролю за якістю дитячого харчування. Про це у коментарі УНН повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.
“Щодо залучення батьків до контролю за якістю дитячого харчування у школах та дитячих садках, то до речі, коли ми проводили закупівлю харчів за рамковими угодами, то якраз ми залучали батьківські комітети, щоб вони могли брати участь у процесі для того. Щоб вони безпосередньо могли задати запитання усім. Ми вітаємо бажання батьків контролювати якість дитячого харчування, на рівні перевірки якості харчування у конкретній школі”, — сказала Г.Старостенко.
Зокрема, за її словами у кожній школі є контрольна порція, де батьки можуть перевірити чи відповідають ці порції нормам. “Ми тільки вітаємо бажання батьків контролювати якість харчування. Були випадки коли батьки сумнівалися у якості харчоблоку, то вони викликали фахівців Держпродспоживслужби, які робили перевірки”, — сказала Г.Старостенко.
Також вона зазначила, що КМДА постійно співпрацює з батьками, які звертаються, як через соціальні мережі, так і просто пишуть звернення.
“Ми постійно ведемо діалог з батьками, у нас у Києві більше 1 тис закладів, я маю на увазі школи і дитячі садки, де здійснюється харчування. Дуже складно контролювати все відразу, тому батьки для нас це, так скажімо, „агенти“, які можуть контролювати чи відповідають порції всім нормам. Тому ми завжди, у межах можливості, завжди готові залучати батьків”, — розповіла Г.Старостенко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами директора Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя Миколи Проданчука, якість шкільного харчування в країні системно не контролюється.
У ВРУ з цього приводу наголошують, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.