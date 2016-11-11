В КГГА приветствуют привлечение родительских комитетов к контролю школьного питания

"О привлечении родителей к контролю за качеством детского питания в школах и детских садах, то кстати, когда мы проводили закупку продуктов по рамочным соглашениям, то как раз мы привлекали родительские комитеты, чтобы они могли участвовать в процессе для того, чтобы они непосредственно могли задать вопрос всем. Мы приветствуем желание родителей контролировать качество детского питания на уровне проверки качества питания в конкретной школе", - сказала Г.Старостенко.

В частности, по ее словам в каждой школе есть контрольная порция, где родители могут проверить соответствуют ли эти порции нормам. "Мы только приветствуем желание родителей контролировать качество питания. Были случаи, когда родители сомневались в качестве пищеблока, то они вызвали специалистов Госпродпотребслужбы, которые делали проверки", - сказала Г.Старостенко.

Также она отметила, что КГГА постоянно сотрудничает с родителями, которые обращаются, как через социальные сети, так и просто пишут обращения.

"Мы постоянно ведем диалог с родителями, у нас в Киеве более 1 тыс заведений, я имею в виду школы и детские сады, где осуществляется питание. Очень сложно контролировать все сразу, поэтому родители для нас это, так скажем, "агенты", которые могут контролировать соответствуют ли порции всем нормам. Поэтому мы всегда, в пределах возможности, всегда готовы привлекать родителей", - рассказала Г.Старостенко.

Напомним, как сообщал УНН, по словам директора Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николая Проданчука, качество школьного питания в стране системно не контролируется.

В ВРУ по этому поводу отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.