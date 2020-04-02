У КМДА пояснили реальну ситуацію з апаратами ШВЛ у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві є 24 апарати ШВЛ, з яких 8 неробочих та 10 не відповідають вимогам. Про це у Facebook написав радник міського голови Максим Бахматов, передає УНН.
"Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є. Окремо слід переконатись, чи він буде працювати під час, наприклад, випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті,де він мусить стояти, працюють розетки", - написав Бахматов.
За його словами, Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит КМКЛ №17 на стан готовності до прийому пацієнтів з COVID-19. Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість апаратів ШВЛ 24.
"Але незалежний і експертний і справжній аудит треба читати повністю. Ось вам вижимка. Загальна кількість апаратів ШВЛ 24. Неробочих 8, робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись COVID-19. Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть бути залучений для лікування COVID-19. І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2", - написав Бахматов.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.