МХП Косюка поставив перші два апарати ШВЛ на Вінниччину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби компанії у Facebook.
"Перші два апарати ШВЛ надійшли до медичних закладів Ладижина та Тростянця. На черзі інші лікарні області, які прийматимуть хворих на коронавірус", — розповів голова правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.
Також до медичних закладів Ладижина та Тростянця МХП передав хірургічні халати, шапочки, бахіли, інкубаційні трубки та дезінфікуючі засоби.
Найближчим часом такі ж набори отримають лікарні Тульчина та Калинівки.
"А вже на початку наступного тижня два апарати ШВЛ будуть передані до Черкаської області", - кажуть в МХП.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн. Кошти спрямовані на подолання пандемії коронавірусу в Україні.
Раніше в МХП розповідали, як долають труднощі під час закупівлі дефіцитного медобладнання.