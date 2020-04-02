МХП Косюка поставил первые два аппарата ИВЛ в Винницкую область
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.
"Первые два аппарата ИВЛ поступили в медицинские учреждения Ладыжина и Тростянца. На очереди другие больницы области, которые будут принимать больных коронавирусом", - рассказал глава правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко.
Также в медицинские учреждения Ладыжина и Тростянца МХП передал хирургические халаты, шапочки, бахилы, инкубационные трубки и дезинфицирующие средства.
В ближайшее время такие же наборы получат больницы Тульчина и Калиновки.
"А уже в начале следующей недели два аппарата ИВЛ будут переданы в Черкасскую область", - говорится в МХП.
В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн. Средства направлены на преодоление пандемии коронавируса в Украине.
Ранее в МХП рассказывали, как преодолевают трудности при закупке дефицитного оборудования.