В КГГА объяснили реальную ситуацию с аппаратами ИВЛ в столице

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84494 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102415 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109710 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98432 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104460 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106420 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131382 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130406 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В КГГА объяснили реальную ситуацию с аппаратами ИВЛ в столице

В КГГА объяснили реальную ситуацию с аппаратами ИВЛ в столице

Киев  •  УНН

 • 15272 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве есть 24 аппарата ИВЛ, из которых 8 нерабочих и 10 не соответствуют требованиям. Об этом в Facebook написал советник городского главы Максим Бахматов, передает УНН.

"Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ имеет то или иное медучреждение, надо понимать, работает ли он. Или он просто там есть. Отдельно следует убедиться, будет ли он работать при, например, случайном выключении света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки", - написал Бахматов.

По его словам, Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на состояние готовности к приему пациентов с COVID-19. Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с COVID-19. Общее количество аппаратов ИВЛ 24.

"Но независимый и экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка. Общее количество аппаратов ИВЛ 24. Нерабочих 8, рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, который может усложняться COVID-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения COVID-19. И вот мы уже видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2", - написал Бахматов.

Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ( "Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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