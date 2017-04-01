У Київському зоопарку розповіли, чому українці так рідко бачать чорних лелек
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У київському зоопарку розводять і доглядають за рідкісним видом лелек, які внесені до Червоної книги України, Білорусії, Болгарії та багатьох інших країн, передає кореспондент УНН.
Як розповів завідувач відділом птахів київського зоопарку Віталій Лясківскій, головною відмінністю чорних лелек від їх білих побратимів є їх уникання спілкування з людиною, любов до усамітнення та особливість в місцях проживання.
“Чорний лелека займає лісові масиви досить далеко від населених пунктів. Він (чорній лелека — ред.) є досить боязливим. Через те, що зони лісової місцевості постійно зменшуються, це зменшує місця популяції цих птахів”, — розповів Віталій.
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Чорний лелека поширений майже по всій території Євразії у лісовій та лісостеповій зоні. У горах гніздиться до висоти 2200 м над рівнем моря. Лелека чорний гніздиться також у Південній Африці. На відміну від білого лелеки, намагається уникати людей, тому представників цього виду рідко можна побачити. В Україні поширений переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні.
До того ж завідувач відділенням птахів додав, що якщо випадково хтось наткнеться на гніздо чорного лелеки та проявить інтерес до нього, то сім’я лелек може залишити гніздо навіть з маленькими пташенятами, прирікаючи їх на загибель.