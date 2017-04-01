В Киевском зоопарке рассказали, почему украинцы так редко видят черных аистов

Как рассказал заведующий отделом птиц Киевского зоопарка Виталий Ляскивский, главным отличием черных аистов от их белых собратьев является их уход от общения с человеком, любовь к уединению и особенность в местах проживания.

"Черный аист занимает лесные массивы достаточно далеко от населенных пунктов. Он (черной аист - ред.) достаточно труслив. Так как зоны лесной местности постоянно уменьшаются, это уменьшает места популяции этих птиц", - рассказал Виталий.

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Черный аист распространен почти по всей территории Евразии в лесной и лесостепной зоне. В горах аист гнездится до высоты 2200 м над уровнем моря. Аист черный гнездится также в Южной Африке. В отличие от белого аиста, старается избегать людей, поэтому представителей этого вида редко можно увидеть. В Украине распространен преимущественно на Полесье и в Карпатском регионе.

К тому же заведующий отделением птиц добавил, что если случайно кто-то наткнется на гнездо черного аиста и проявит интерес к нему, то семья аистов может оставить гнездо даже с маленькими птенцами, обрекая их на гибель.