У Київському зоопарку народилося двоє бізонів: показали милі фото

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"Чергове поповнення у КиївЗоо. Це двоє маленьких бізончиків – Варта і Вікінг. Маленьку Варту мама Веста народила 27 червня, а вчора нас потішила мама Вербена, народивши Вікінга", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, бізони від природи дуже "сімейні", тому малюки з перших днів перебувають під опікою численних родичів.

"Зараз малюки знаходяться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком та смакують мамине молочко. Приходьте знайомитись!" – написала пресслужба зоопарку.

Нагадаємо

12 травня Київський зоопарк відновив роботу в режимі парку.