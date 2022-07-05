У Київському зоопарку народилося двоє бізонів: показали милі фото
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Днями у Київському зоопарку народилося двоє бізонів – Варта і Вікінг. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт зоопарку.
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"Чергове поповнення у КиївЗоо. Це двоє маленьких бізончиків – Варта і Вікінг. Маленьку Варту мама Веста народила 27 червня, а вчора нас потішила мама Вербена, народивши Вікінга", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, бізони від природи дуже "сімейні", тому малюки з перших днів перебувають під опікою численних родичів.
"Зараз малюки знаходяться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком та смакують мамине молочко. Приходьте знайомитись!" – написала пресслужба зоопарку.
Нагадаємо
12 травня Київський зоопарк відновив роботу в режимі парку.